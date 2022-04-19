В горсаду имени Пушкина приостановлены работы по монтажу колеса обозрения.
«Монтаж приостановлен. У собственника отсутствует полный пакет всех необходимых согласований», — так прокомментировали ситуацию в администрации города.
Собственник колеса обозрения предприниматель Игорь Панькин прекратил работы в субботу, 16 апреля. Решение о прекращении работ принято мэрией Челябинска. Когда монтаж аттракциона будет закончен, в горсаду имени Пушкина сказать не смогли. Вопрос отложен до окончательного согласования необходимых документов с администрацией города.
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