В горсаду имени Пушкина приостановлены работы по монтажу колеса обозрения. 

«Монтаж приостановлен. У собственника отсутствует полный пакет всех необходимых согласований», —  так прокомментировали ситуацию в администрации города.
Собственник колеса обозрения предприниматель Игорь Панькин прекратил работы в субботу, 16 апреля. Решение о прекращении работ принято мэрией Челябинска. Когда монтаж аттракциона будет закончен, в горсаду имени Пушкина сказать не смогли. Вопрос отложен до окончательного согласования необходимых документов с администрацией города.