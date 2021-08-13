В челябинском городском саду им. Пушкина начнут показывать кино

Каждую неделю на большом экране будут крутить советские фильмы

Администрация городского сада им. Пушкина заключила договор с «Мосфильмом». Теперь в челябинском парке каждую неделю будут показывать золотую коллекцию советского кинематографа — «Спортлото-82», «Гараж», «Шырли-мырли» и другие.

Киносеансы организуют в летнем театре. Вчера состоялся тестовый вечер, на маленьком экране. К следующей неделе на сцене театра повесят большой экран. День показов пока уточняется. Предварительно киносеансы будут организовывать в 20:30 по четвергам. Но может, день изменят.

Мы ориентируемся на аудиторию, опрашивали наших посетителей. Некоторые гости говорят, что удобнее в среду. Но пока мы планируем проводить большие культурные вечера по четвергам: в 17:00 у нас танцы, а в 20:30 — кино, — уточнили Первому областному информагентству в администрации парка.

Добавим, что в парке Пушкина в этом году ремонтировали детскую площадку «Лукоморье», открыли новый веревочный парк, а вдоль парка, между театром драмы и ул. Цвиллинга, открыли новую прогулочную зону, с качелями и рокарием.



