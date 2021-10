В челябинском Доме Архитектора устроят шестичасовой киномарафон

Показ организуют в рамках Всемирного дня архитектуры

4 октября в мире отмечают День архитектуры. По такому случаю в челябинском Доме Архитектора организуют шестичасовой марафон кино. На площадке в режиме нон-стоп покажут четыре фильма.



В программе не только документалки об архитектуре, но и художественное кино, в котором городская среда играет не последнюю роль.

Начинается вечер в 19:00, первым по списку в программе русско-чешский документальный фильм «Русская работа» с многозначительным слоганом «They want a revolution, but nothing should change». Кино рассказывает о работе шведа Бу Андерссона в должности директора «АвтоВАЗа» в 2014-2016 годах. Тогда была надежда, что шведский опытный мастер приведет некогда лучший в СССР автозавод к процветанию, а что вышло — увидите на экране.





Кадр из фильма «Русская работа»



В 20:00 франко-итальянская драма «Мудрость». Главный герой, швейцарский архитектор Александр Шмидт, болезненно переживает творческий кризис, ставя под сомнение все свои прошлые убеждения. Он со своим другом путешествует и осматривает соборы Турина и Рима в надежде примириться с собой и вновь вернуться в колею.

Продолжается марафон в 21:50 документалкой «Урбанизированный», где режиссер подробно рассказывает о проблемах современной городской планировки.





Завершится вечер фантастической комедией Вуди Аллена «Спящий». По сюжету главный герой из 1973 года выходит из криокамеры спустя 200 лет и пытается справиться с культурным шоком. И все это среди декораций из реально существующих шедевров футуристической архитектуры. Главную роль Вуди Аллен сыграл сам.





Кадр из фильма «Спящий»

Зрителям рекомендуют захватить с собой еду и напитки. Старт 4 октября в 19:00. Вход свободный, но необходимо записаться на показ.