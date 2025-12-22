В челябинском ДК «Энергетик» закончили ремонт внутренних помещений

Сейчас в культурном учреждении идет приемка работ

В Ленинском районе Челябинска закончили ремонт внутренних помещений ДК «Энергетик». Сейчас идет приемка работ в соответствии с заключенным контрактом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра Сергея Авдеева.

«Сейчас в ДК „Энергетик“, помимо всех клубов и секций, которые работали еще в прошлом году, появился театр песка „Скарабей“. Учреждение все больше и больше наполняется культурной жизнью», — отметил Сергей Авдеев.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» побывал внутри Дома культуры. Там уже работают несколько секций, шахматная и хореографическая студии, библиотека. А в октябре 2025 года их соседом стал театр «Скарабей». Артисты самостоятельно принялись готовить сцену под новогоднюю кампанию: покрасили стены, установили новые ряды сидений.

По словам худрука театра Евгении Зензиной, в 2026 году начнется ремонт фасада и крыши ДК «Энергетик».