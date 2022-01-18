В челябинском частном театре ставят спектакль по пьесе Вырыпаева

Как семейный конфликт в mini театре превратился в абсурд и при чем здесь обычаи североамериканских индейцев?

Уже 22 января в челябинском mini-театре премьера — дают «Солнечную линию» по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева.



Барбара и Вернер вместе семь лет. Вот выплатят ипотеку и как заживут! Но часы только-только пробили первый день нового года, а герои очень устали за предыдущие семь лет. Миллион взаимных претензий. Не пожаловаться, а укусить больнее. Не услышать, а высказаться. Не решить проблему, а вышвырнуть из квартиры и из жизни. Пять утра, салаты не убраны, винное пятно на рубашке уже не отстирается. И это тот случай, когда остаться и любить — больнее.

Рутина тысяч российских (и не только) семей для Вырыпаева стала терапевтической историей, он сам об этом говорил еще при первой постановке пьесы в столичном центре им. Мейерхольда. В действие зашито несколько классических ситуаций, когда двое не слышат друг друга, не чувствуют и вообще будто бы живут в разных реальностях.





В Челябинске за пьесу взялись актеры Молодежного театра Юлия Миневцева и Вячеслав Косарев (Лучию из «Меры за меру», если видели). Именно они принесли режиссеру Александру Черепанову идею и желание поставить кухонную историю в камерном пространстве mini-театра. Тонкие стены, равнодушные соседи, ипотека лет на десять — кажется, что эту семейную историю могут играть в доме на ул. Плеханова, 45 не только в подвальчике, но и в любой квартире этажом выше.

Минимум декораций, дарк-джаз на фоне и стрелки часов, застывшие в районе бесконечности, — постановка в челябинском театре аскетична по вещам, но не по эмоциям. Тем более что затяжной семейный конфликт тут дотянули до абсурда и готовы превратить в игру. Даже жанр обозначили как «ночной сюр».

«Сложную психологическую драму мы перевели в игру на грани абсурда. У североамериканских индейцев есть обычай такой, называется потлач. Это когда на общих сборищах все одаривают друг друга подарками до крайней степени. Могут отдать всю еду другому племени в качестве широкого жеста, а свой народ обречь на голод и так далее. Герои нашего спектакля тоже доходят до абсурда, у них любовь и ненависть становится чем-то общим. Они превратили конфликт в игру»,

— рассказывает режиссер спектакля Александр Черепанов.





Любопытно, но буквально в первые дни нового года на экраны виртуальных кинотеатров вышел и фильм по вырыпаевской пьесе. Конфликт в четырех стенах снял Борис Хлебников (болезненная «Аритмия» — это его).Посмотреть, поучаствовать в семейном конфликте (и может, спроецировать свой) можно уже в эту субботу, в подвальчике mini-театра. Начало в 19:00, а билеты по 500 и 600 рублей.