В челябинском бункере откроется выставка «Я буду любить тебя всегда»

В галерее представлены художники, которые формируют лицо современного искусства города

28 января в центре современного искусства «Клоповник» открывается выставка молодых художников Челябинска «Я буду любить тебя всегда». В галерее представят авторов, которые примут участие в ярмарке современного искусства Art 1 Fair.



Форум-ярмарка Art 1 Fair пройдет 14—17 мая. Посетители смогут по демократичной цене купить картины местных художников. А познакомиться с работами можно уже сейчас на выставке в «Клоповнике».



«Выставка имеет поэтичное название, отсылающее зрителя к размышлениям о самом романтичном периоде отношений, когда влюбленные дают друг другу обещания и клятвы верности от чистого сердца», — рассказывают кураторы экспозиции.

Нужно понимать, что у молодого искусства Челябинска нет лица, художники находятся в поисках своего стиля. И теоретический любой из дебютировавших на выставке авторов может впоследствии повлиять на черты современного искусства города.

«На самом деле нам кажется, что лицо молодого искусства очень смелое наконец-таки. Например, Кенеш Исаков рассказывает нам о боли психологических переживаний. Некоторые художники, как Женя phantoma, разрабатывают свой язык в абстракции, что сейчас вообще очень сложно сделать», — поясняют кураторы выставки.

Открытие пройдет 28 января в 19:00, посетить выставку можно будет до 11 февраля. Вход свободный.