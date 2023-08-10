В челябинском баре выступят финалисты шоу «Голос»

Солисты московского театра «Градский Холл» играют концерт с пианистом Антоном Бугаевым

10 августа в челябинской музыкальной рюмочной «ФортеПьяно» с концертом выступят финалисты шоу «Голос», солисты московского театра «Градский Холл» Стас Обухов и Лора Горбунова. За аккомпанемент отвечает руководитель эстрадно-джазового оркестра Челябинской детской филармонии Антон Бугаев.



Стас — финалист четвертого сезона «Голоса», мультиинструменталист: владеет басом, фортепиано, барабанами и гитарой. Со своей женой Лорой, финалисткой шестого сезона вокального шоу, они выступают в дуэте «Вместе».

Стас Обухов родился и вырос в Челябинске, учился в ЮУрГУ на архитектурно-строительном факультете и сначала даже не думал становиться музыкантом. Лора из Хабаровска, и выступала на сцене уже с раннего детства. Правда, на театральной сцене.

Концерт стартует 10 августа в 20:00. Вход свободный, но обязателен заказ по меню. 18+