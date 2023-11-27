В челябинском баре устроят концерт с полумертвым пианино

Авангардисты Лев Гутовский и Сергей Белов представят новую экспериментальную программу

Челябинские авангардисты Лев Гутовский и Сергей Белов продолжают воплощать в жизнь свою идею понедельничных барных джемов. Первый такой устраивали еще летом, во дворике музыкальной рюмочной «ФортеПьяно». И вот родился второй перформанс. Спустя четыре месяца.



Новый музыкальный джем назвали Half-Dead Piano Music for Monday. Или «Полумертвая фортепианная музыка для понедельника». Случится все 27 ноября в 20:00.

Деталей почти нет. Но, судя по названию, главным инструментом станет стоящее в рюмочной черное пианино. Глупо полагать, что все ограничится только им. Гутовский и Белов — мультиинструменталисты. И музыку (не всегда благозвучную) они умеют извлекать из всего, что попадется. Даже из мотоциклетного бензобака на веревочке.

В баре говорят, что к постмодернистскому ансамблю присоединится и челябинский органист Владимир Хомяков, но это не точно.