В челябинском баре устроят джазовый перформанс

Историю о джазе расскажут музыковед, художник и музыкант

В городской рюмочной «ФортеПьяно» в субботу, 29 мая, состоится музыкальный 3D-спектакль: пять эпизодов из мировой истории джаза представят музыковед Наталья Риккер, гитарист и солист VG Collective Эдуард Риккер, а также художник Руслан Валеев.



Фото: Анна Ополихина



Собственно, конкретными эпизодами музыкальную историю назвать сложно: в тексте переплетены строчки песен, исторические факты и даже настроения, которые сложно понять буквально, зато легко — на уровне ощущений и звуков. Можно назвать это джазовым потоком сознания, когда в пространстве одной сцены тесно замешиваются джазовые ритмы, слова и прозвища великих джазменов и художественные ассоциации. Наталья Риккер будет читать текст, Эдуард Риккер — наигрывать мелодии, а Руслан Валеев — рисовать что-то авангардистское, акрилом по фанерным холстам (а может, руководство «ФортеПьяно» разрешит использовать стены или мебель, кто знает).



Фото: Анна Ополихина



«В наших пяти зарисовках — вся история джаза от начала и до наших дней. Мириады ключей, намеков, аллюзий на конкретные события и людей. Чтобы понять абсолютно все, нужен хороший бэкграунд, но даже зрителям, далеким от джаза, будет очень интересно», — говорит Наталья Риккер.

Добавим, что перформанс уже играли раньше: необычное трио с историями про джаз выступало в «Клоповнике», в рамках фестиваля «Весенний beat».

Начало перформанса в 19:00, вход свободный, но строго 18+. И советуем прийти заранее, чтобы занять удобные места. Рюмочная «ФортеПьяно» находится на Кировке, в доме № 100.



