В челябинском баре расскажут, как устроена система городского бюджета

Ведущие объяснят, почему важно в ней разбираться

6 июля в челябинском баре Hops Spot пройдет открытая лекция «Экономика города. Городские бюджеты». Ведущие расскажут, из чего собирается городской бюджет, как на него влияет средний и малый бизнес, какие налоги пойдут на благоустройство города, а какие окажутся в бюджете страны.



Ведут лекцию специалисты, которые работают в экономической сфере и изучают вопрос уже много лет. Елизавета Беспалова — ведущий экономист из московской консалтинговой компании «Стрелка», Юрий Кульчицкий — преподаватель факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Начало лекции — 6 июля в 17:00 в баре Hops Spot. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.



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