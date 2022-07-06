6 июля в челябинском баре Hops Spot пройдет открытая лекция «Экономика города. Городские бюджеты». Ведущие расскажут, из чего собирается городской бюджет, как на него влияет средний и малый бизнес, какие налоги пойдут на благоустройство города, а какие окажутся в бюджете страны.
Ведут лекцию специалисты, которые работают в экономической сфере и изучают вопрос уже много лет. Елизавета Беспалова — ведущий экономист из московской консалтинговой компании «Стрелка», Юрий Кульчицкий — преподаватель факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
Начало лекции — 6 июля в 17:00 в баре Hops Spot. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.
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