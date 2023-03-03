В челябинском баре пройдет концерт гитариста с лупером

Артем Станкевич с одной гитарой будет играть сразу за нескольких музыкантов

Музыкальному бару «ФортеПьяно» исполняется два года. По этому случаю они устраивают концерт с несколькими коллективами и конферансье. Главной фишкой станет выступление гитариста Артема Станкевича из Москвы. Музыкант будет играть одновременно за целую группу, используя только гитару.



Несколько гитарных партий одновременно звучит благодаря специальному устройству — луперу. Артем наигрывает мелодию, она сразу же записывается и начинает постоянно повторяться на фоне. Дальше гитарист играет другую партию поверх.

Звук барабанов артист имитирует голосом — битбоксит. И когда все партии играют одновременно, как полноценная группа, Артему остается только петь под готовый инструментал.

Кроме Артема в «ФортеПьяно» выступит челябинский пианист Михаил Сидоров со своей группой Music Box. Пройдет празднование 3 марта в 20:00, вход свободный.

Больше событий пятницы и выходных — в афише.