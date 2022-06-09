В челябинском баре на скрипке сыграют рок‑хиты и хип‑хоп

На сцене выступит музыкант из Воронежа

9 июня в Челябинске пройдет концерт скрипача из Воронежа Александра Саввина. В репертуаре музыканта нет классических произведений, но он играет рок-хиты, хип-хоп и даже что-то из Drum and Base.



В Воронеже музыкант постоянно выступал на улицах города, он умеет устроить шоу и привлечь внимание слушателей.

«Возможно, при хорошем настроении его можно упросить сыграть даже „Мурку“», — шутят организаторы.

Концерт 9 июня начнется в 19:00 в пабе «The Бочка». О других мероприятиях на этой неделе читайте в афише.