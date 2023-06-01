В челябинском Арт-сквере отпраздновали День защиты детей

На набережной устроили концерт и шоу мыльных пузырей

В День защиты детей 1 июня в челябинском Арт-сквере прошел праздничный концерт. На сцене выступили детские творческие коллективы, а для гостей устроили шоу мыльных пузырей, катание на пони и выставки.







По скверу гуляют ростовые куклы в образах персонажей из мультиков: котята из «Трех котов», мишка из «Маши и Медведя». Аниматоры играют с детьми и фотографируются.





На площадке у набережной — больше сотни семей с детьми, и люди продолжают подходить к летней сцене, где выступают дети из танцевальных и вокальных коллективов. Есть даже ребята, которые танцуют на роликах.

Напомним, что сегодня, 1 июня, мероприятия ко Дню защиты детей проходят по всему городу.