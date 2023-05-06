В челябинском Арт-сквере открыли фотовыставку «Про Героев»

Горожане могут узнать о подвигах своих земляков

В Челябинске в Арт-сквере, расположенном на набережной реки Миасс, открылась фотовыставка «Про Героев», посвященная героизму, культурному многообразию и единству народа. Посетители выставки смогут познакомиться с историями и подвигами челябинцев, которым присвоены звания Героев России, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

На стендах размещены фотографии Героев России, которые выполняли свой долг перед Отечеством, а также служили в силовых структурах РФ.



«На выставке представлены герои разных национальностей, верований и убеждений, осознающие себя единым народом с общей исторической судьбой и будущим»,— уточнили в мэрии.

Посетить выставку на набережной можно будет до 20 июня. Затем стенды разместят в вузах Челябинска.