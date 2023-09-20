В Челябинске состоится локальный Тотальный диктант

Его проведет автор проекта, главный редактор Gramota.ru Владимир Пахомов

В субботу, 23 сентября, в главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоится демоверсия Тотального диктанта. Это одно из событий #рыжегофеста и Южно-Уральской книжной ярмарки, которые начинают работу в пятницу, 22 сентября.

Диктовать будет человек, с чьей легкой руки Тотальный диктант стал ежегодным и массовым, — главный редактор портала gramota.ru Владимир Пахомов.

Текст основан на произведениях писательницы Анны Матвеевой, которая будет одним из гостей #рыжегофеста и автором Тотального диктанта — 2024.

В программе мероприятий фестиваля состоится и лекция Владимира Пахомова «БулоШная, носоЦки, чЫтыре: приключения Ч в русском языке».

«В городе на букву Ч поговорим о букве Ч, узнаем несколько интересных фактов о русском языке, связанных с этой буквой и обозначаемыми ею звуками. Где обитает не заяц, а „заяч“, кто и зачем предлагал писать „чя-щя“ с буквой Я?» — говорит Владимир.

Наш разговор с Владимиром Пахомовым о тотальной безграмотности, попытках регламентировать правила и желании каждого нового поколения менять язык — здесь.



Десять событий #рыжегофеста с 22 по 24 сентября в Челябинске, которые мы отметили особо, — здесь.



