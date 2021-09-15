В Челябинский институт культуры поступило сразу восемь музыкантов из оркестра Анголы

Иностранные студенты в челябинском вузе продолжают осваивать струнные и духовые инструменты





В Челябинском государственном институте культуры все больше студентов из Африки. В этом году на первый курс поступило восемь человек из Анголы. Все ребята до приезда в Россию занимались в одном и том же музыкальном коллективе — в национальном оркестре Республики Анголы. И они не первые представители коллектива: в общей сложности на разных курсах ЧГИК учатся 18 человек из оркестра.



Визит руководителей национального оркестра с группой ребят в 2018 году



Учащиеся из Анголы поступают в челябинский институт по специальной квоте от правительства РФ на обучение иностранных граждан. Подобная практика проводится уже четвертый год: сначала иностранцы учат русский язык, а после подготовительной программы становятся студентами первого курса консерваторского факультета (направление Музыкально-инструментального искусства). На факультете студенты продолжают осваивать игру на скрипке, альте, виолончели, саксофоне или трубе. Занятия для студентов ведут на русском языке.

«Получить музыкальное образование в России престижно, российская система обучения давно получила мировое признание. Сейчас в ЧГИК обучается огромное количество иностранных студентов, в Челябинске по этому показателю мы на втором месте, сразу после ЮУрГУ», — прокомментировал Сергей Буцык, проректор ЧГИК по учебной работе.

Обучение длится четыре года. После многие иностранные студенты возвращаются домой, где диплом ЧГИК позволяет им устроиться на хорошую работу.