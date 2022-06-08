В челябинских парках устроят концерты в честь Дня России

В программе мастер‑классы по рисунку на асфальте и общение с героями русских сказок

12 июня в Челябинске отметят День России. Праздник отметят в Арт-сквере на новой набережной, в Саду Победы, в парке «Металлург» им. Тищенко и в городском саду им. Пушкина. Старт каждого мероприятия в 13:00.



На площадках проведут концерты: выступят танцевальные и вокальные коллективы. Также к сценам придут театральные ходулисты и аниматоры — в парки пригласили героев русских сказок и мультфильмов. Отдельно запланированы мастер-классы по рисунку на асфальте и роспись деревянных заготовок акриловыми красками.

В Арт-сквере кульминацией праздника станет вынос флага Российской Федерации 5 на 8 метров. Триколор займет почетное место на площадке у сцены.