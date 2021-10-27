В Челябинске зрителям с QR‑кодами билеты продадут за полцены

В театрах и музеях Челябинской области вводится разовая скидка для привитых от коронавируса

Челябинцы, имеющие QR-код, могут купить билет в муниципальные и государственные учреждения культуры со скидкой 50%. Воспользоваться предложением можно только один раз. Таким образом региональное министерство культуры хочет поддержать и мотивировать зрителей поставить прививку и не лишать себя новых эстетических впечатлений и переживаний.

Список театров и музеев, которые включились в акцию, уже готов.