Челябинцы, имеющие QR-код, могут купить билет в муниципальные и государственные учреждения культуры со скидкой 50%. Воспользоваться предложением можно только один раз. Таким образом региональное министерство культуры хочет поддержать и мотивировать зрителей поставить прививку и не лишать себя новых эстетических впечатлений и переживаний.
Список театров и музеев, которые включились в акцию, уже готов.• Театр кукол имени В. Вольховского
• Камерный театр
• Театр драмы имени Орлова
• Молодежный театр
• Театр оперы и балета имени М. И. Глинки
• Челябинская государственная филармония
• Челябинский государственный музей изобразительных искусств
• Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история»
• Государственный исторический музей Южного Урала
Напомним, с 18 октября в Челябинской области введены ограничения для посещения учреждений культуры: вход возможен только по предъявлении QR-кода о прививке от COVID-19 или о перенесенном заболевании при условии, что в зале больше ста зрителей. Мы подготовили специальную табличку, где в Челябинске нужен, а где не нужен QR-код.
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