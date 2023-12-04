В Челябинске зрителям представят эскиз спектакля по стихам Артюра Рембо

Это проект студии «М-театр» на площадке Svoboda2

Эскиз спектакля «Пьяный корабль» представят в лектории креативного кластера Svoboda2. Репетирует манекеновец Радик Рябков, один из основателей студии «М-театр», которую сами создатели называют мастерской театральных экспериментов (мы рассказывали о перформансе «ОльгаМария»).

Радик Рябков считает, что челябинскому зрителю не так часто выпадает возможность увидеть не спектакль, а подготовку к нему, закадровые моменты репетиций. Спектакль «Пьяный корабль» создан по мотивам произведений французского лирика Артюра Рембо, но у режиссера есть сомнения по части авторства.

Эскиз представят 7 декабря в пространстве Лектория на Svoboda2 (5-й корпус), начало в 19:00, 18+. После спектакля состоится мастер-класс по актерскому мастерству.



