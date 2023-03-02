Накануне завершился отборочный тур в рамках подготовки к фестивалю моды «Платье города — 2023». 15 дизайнеров, которые прошли отбор, продемонстрируют публике свои коллекции в стиле casual, «спорт-шик», glam.
В фестивале примут участие и локальные, и столичные дизайнеры. Из Москвы ждут Софию Бугера, Анастасию Чернышову и Ирину Крутикову, которую называют королевой меха. Впервые на сцене Челябинского театра оперы и балета будет показана коллекция уникальных меховых изделий. Свои коллекции представят бренды Chuma, Vitafabrics, Vermary, Nikella, Ol. Stry и Capella.
Кроме коллекций талантливых российских дизайнеров в программе фестиваля моды «Платье города — 2023» VIP-дефиле, модели plus size, а также детская и мужская мода. Шоу состоится 22 марта в 18:30 в Челябинском театре оперы и балета.
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