В Челябинске завершился отборочный тур «Платья города — 2023»

Фестиваль моды состоится 22 марта в Театре оперы и балета

Накануне завершился отборочный тур в рамках подготовки к фестивалю моды «Платье города — 2023». 15 дизайнеров, которые прошли отбор, продемонстрируют публике свои коллекции в стиле casual, «спорт-шик», glam.



В фестивале примут участие и локальные, и столичные дизайнеры. Из Москвы ждут Софию Бугера, Анастасию Чернышову и Ирину Крутикову, которую называют королевой меха. Впервые на сцене Челябинского театра оперы и балета будет показана коллекция уникальных меховых изделий. Свои коллекции представят бренды Chuma, Vitafabrics, Vermary, Nikella, Ol. Stry и Capella.



Кроме коллекций талантливых российских дизайнеров в программе фестиваля моды «Платье города — 2023» VIP-дефиле, модели plus size, а также детская и мужская мода. Шоу состоится 22 марта в 18:30 в Челябинском театре оперы и балета.





