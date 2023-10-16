16 октября в лектории челябинского креативного кластера Svoboda2 завершился 33-й областной фестиваль профессиональных театров «Сцена-2023». На церемонии закрытия жюри наградило областные театры в 15 номинациях.
12 дней режиссеры, постановщики, актеры, хореографы, театральные художники в театрах разных городов челябинской области показывали свои лучшие спектакли.
Церемонию награждения посетил заместитель губернатора челябинской области Вадим Евдокимов:
Я от всей души поздравляю с фестивалем театры и зрителей. Не так много фестивалей, которые собирают такое количество ценителей высокого искусства, а сцена собирает уже в 33-й раз.
Всего было 12 основных номинаций и четыре специальных приза от жюри:
- За служение театру — Народный артист России Николай Глазков, солист-тенор Академического театра оперы и балета им. Глинки;
- Лучшая работа хореографа — Елена Пришвицына и Владислав Морозов, Челябинский театр современного танца, спектакль «Как это по-русски?»;
- Музыкальное оформление спектакля — Евгений Волынский, дирижер-постановщик оперы «Аида» Челябинского театра оперы и балета им. Глинки;
- Лучшая работа художника-сценографа Анна Макарова, Озерский театр кукол «Золотой петушок», спектакль «Сапожник и Царь»;
- Лучшая работа художника по костюмам. Алексей Вотяков, спектакль «Тартюф» Магнитогорского академического драматического театра им. Пушкина;
- Лучший актерский ансамбль — спектакль «Первая любовь Ходжи Насреддина» Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел»;
- Лучшая женская роль второго плана — Анна Зверева в роле Козы в спектакле «Бах-бах-бах» Магнитогорского театра куклы и актера «Бeратино»;
- Лучшая мужская роль второго плана — Заслуженный артист России Николай Скрябин в роли Шеваля в спектакле «Ужин с дураком» Озерского театра драмы и комедии «Наш дом»;
- Лучшая мужская роль Алексей Зайков в роли Степана Сыроварова в спектакле «Метель» Нового художественного театра (Челябинск);
- Лучшая работа режиссера — Сергей Овинов, спектакль «Король Олень» Челябинского театра «Манекен»;
- Спецприз за величество и неожиданное воплощение образа Незнамова — Никита Савиных, спектакль «Без вины виноватые» Челябинского камерного театра;
- Спецприз за создание мира фантазий — спектакль «Барон Мюнхгаузен» Челябинского театра кукол им. Вольховского;
- Спецприз за создание атмосферы рождественского чуда — спектакль «Рождественская история» Златоустовского государственного театра драмы «Омнибус»;
- Спецприз за свет человечности в образе Живагина. Сергей Олешко, спектакль «Женитьба», Челябинского театра драмы им. Наума Орлова.
- Гран-при «Лучший спектакль» — постановка «Метель» Нового художественного театра (Челябинск).
Между объявлением номинаций для гостей церемонии устроили концертную программу с классическими музыкальными сочинениям.