В Челябинске завершился областной фестиваль профессиональных театров «Сцена»

Новый художественный театр получил Гран-при за спектакль «Метель»

16 октября в лектории челябинского креативного кластера Svoboda2 завершился 33-й областной фестиваль профессиональных театров «Сцена-2023». На церемонии закрытия жюри наградило областные театры в 15 номинациях.

12 дней режиссеры, постановщики, актеры, хореографы, театральные художники в театрах разных городов челябинской области показывали свои лучшие спектакли.

Церемонию награждения посетил заместитель губернатора челябинской области Вадим Евдокимов:

Я от всей души поздравляю с фестивалем театры и зрителей. Не так много фестивалей, которые собирают такое количество ценителей высокого искусства, а сцена собирает уже в 33-й раз.

Всего было 12 основных номинаций и четыре специальных приза от жюри:

За служение театру — Народный артист России Николай Глазков, солист-тенор Академического театра оперы и балета им. Глинки;

Лучшая работа хореографа — Елена Пришвицына и Владислав Морозов, Челябинский театр современного танца, спектакль «Как это по-русски?»;

Музыкальное оформление спектакля — Евгений Волынский, дирижер-постановщик оперы «Аида» Челябинского театра оперы и балета им. Глинки;

Лучшая работа художника-сценографа Анна Макарова, Озерский театр кукол «Золотой петушок», спектакль «Сапожник и Царь»;

Лучшая работа художника по костюмам. Алексей Вотяков, спектакль «Тартюф» Магнитогорского академического драматического театра им. Пушкина;

Лучший актерский ансамбль — спектакль «Первая любовь Ходжи Насреддина» Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел»;

Лучшая женская роль второго плана — Анна Зверева в роле Козы в спектакле «Бах-бах-бах» Магнитогорского театра куклы и актера «Бeратино»;

Лучшая мужская роль второго плана — Заслуженный артист России Николай Скрябин в роли Шеваля в спектакле «Ужин с дураком» Озерского театра драмы и комедии «Наш дом»;

Лучшая мужская роль Алексей Зайков в роли Степана Сыроварова в спектакле «Метель» Нового художественного театра (Челябинск);

Лучшая работа режиссера — Сергей Овинов, спектакль «Король Олень» Челябинского театра «Манекен»;

Спецприз за величество и неожиданное воплощение образа Незнамова — Никита Савиных, спектакль «Без вины виноватые» Челябинского камерного театра;

Спецприз за создание мира фантазий — спектакль «Барон Мюнхгаузен» Челябинского театра кукол им. Вольховского;

Спецприз за создание атмосферы рождественского чуда — спектакль «Рождественская история» Златоустовского государственного театра драмы «Омнибус»;

Спецприз за свет человечности в образе Живагина. Сергей Олешко, спектакль «Женитьба», Челябинского театра драмы им. Наума Орлова.

Гран-при «Лучший спектакль» — постановка «Метель» Нового художественного театра (Челябинск).

Между объявлением номинаций для гостей церемонии устроили концертную программу с классическими музыкальными сочинениям.