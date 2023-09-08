В Челябинске завершился конкурс красоты «Рожденная побеждать!»

Международный конкурс для женщин с ограниченными возможностями проходит в седьмой раз

Накануне вечером в Челябинске состоялось финальное шоу Международного конкурса красоты «Рождённая побеждать!». В конкурсе красоты и таланта для женщин, передвигающихся на колясках, принимали участие жительницы Челябинской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской, Свердловской, Ленинградской, Тверской областей, Республики Беларусь, Карелии, Луганской народной республики.

В течение десяти дней они готовились к финальной церемонии: проходили мастер-классы с режиссером, психологом, участвовали в фотосессиях, визажисты и стилисты подбирали каждой индивидуальный образ...

На финальном шоу проекта «Рождённая побеждать!» участниц и гостей приветствовала общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«С конкурсом я знакома с 2019 года; это было публичное мероприятие, которое я посетила, когда приехала в Челябинск. И меня тогда искренне удивил это проект. Я прежде никогда не видела, чтобы прекрасные девушки на колясках участвовали в конкурсе красоты, уверенно рассказывали о себе со сцены, пели, танцевали. Это уникальный конкурс на федеральном уровне — такого нет ни в одном городе. И мы, конечно, гордимся: участниц становится все больше, они приезжают к нам из стран ближнего и дальнего зарубежья», — рассказала Ирина Текслер.



Уникальность конкурса, как отмечают организаторы, состоит в том, что в нем нет единственной победительницы: каждая помимо призов и подарков получает свой титул Королевы в соответствующей номинации.

Организаторы проекта — благотворительный фонд «Рождённая побеждать!», министерство культуры Челябинской области и Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.



На сайте 1obl.tv прошла трансляция торжественной церемонии закрытия конкурса.