«Я горд и счастлив, что у нас такая замечательная молодежь. Я сам вечером в воскресенье зашел в парк Пушкина, где на площадках лектория шли встречи, — там было полно народу! Челябинск на несколько дней стал молодежной столицей России. Это же здорово. Хочу сказать всем участникам фестиваля: это только начало. Независимо от того, получили вы награду или нет, желаю всем не останавливаться и двигаться вперед. Этот фестиваль стал первым для студентов коллежей и техникумов. Мы в Челябинске задали ему высокую планку и заложили традиции. А главное, мы создали дух настоящего молодежного фестиваля — вот что важнее всего»,— отметил на встрече с челябинской командой губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Кубок фестиваля за лучшие выступления увезли в Иркутск, Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Салехард, Свердловскую область, Курск, Северную Осетию, Ставропольский край, Ульяновскую область, Саратов, на Алтай, в Чувашию, Салехард. Гран-при в театральном направлении получила челябинская театральная мастерская «ХарАктер» (МИДИС).
Команды-победители выбегали на сцену полным составом делегаций, буквально сметая операторов, фотографов и ведущих. В зале освобождалось сразу по четыре зрительских ряда.
«Какие вы все худенькие, что все тут поместились! Только немножко прогнули сцену»,— успевали комментировать ведущие такой неожиданный формат вручения.
Эксперты и организаторы из Российского союза молодежи, платформы «Россия — страна возможностей» отмечали, что лучшего старта для фестиваля профессиональных образовательных организаций просто быть не может. Гости подчеркивали, что это один из лучших фестивалей «Студенческой весны» по высокому классу организации и содержательности программ.
Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий заметил, что Челябинская область была отобрана в качестве фестивальной площадки благодаря команде организаторов.
«Мы выбрали вас, потому что здесь мощная команда. Мы будем проводить в Челябинске новые события российского и международного масштаба. Вы ломаете стереотипы о суровых челябинцах. Вся творческая молодежь страны увидела, какие здесь творческие и яркие люди», — заявил Павел Красноруцкий.Трансляция церемонии закрытия фестиваля «Студенческая весна — 2022» в официальном паблике ВК вечером 7 июня набрала полтора миллиона просмотров: все колледжи и техникумы России болели за своих.
Следующий фестиваль состоится в Ханты-Мансийском автономном округе.