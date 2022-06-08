



«Какие вы все худенькие, что все тут поместились! Только немножко прогнули сцену», — успевали комментировать ведущие такой неожиданный формат вручения.



Эксперты и организаторы из Российского союза молодежи, платформы «Россия — страна возможностей» отмечали, что лучшего старта для фестиваля профессиональных образовательных организаций просто быть не может. Гости подчеркивали, что это один из лучших фестивалей «Студенческой весны» по высокому классу организации и содержательности программ.





Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий заметил, что Челябинская область была отобрана в качестве фестивальной площадки благодаря команде организаторов.

«Мы выбрали вас, потому что здесь мощная команда. Мы будем проводить в Челябинске новые события российского и международного масштаба. Вы ломаете стереотипы о суровых челябинцах. Вся творческая молодежь страны увидела, какие здесь творческие и яркие люди», — заявил Павел Красноруцкий.

