В Челябинске завершился джазовый фестиваль «Весенний beat»

В гала-концерте приняли участие музыканты из разных городов России и Казахстана

Гала-концертом в субботу, 15 апреля, в Челябинске завершился ежегодный фестиваль джазовой музыки «Весенний beat». Международный проект объединяет сразу несколько важных для города событий — познавательные музыкальные проекты, обязательную джаз-битву детских хоров и концерты известных музыкантов на необычных площадках.

В этом году музыкальные выставки-гостиные, лекции и мини-концерты проходили в Публичной библиотеке, музыкальном клубе «Фортепьяно» и Детской филармонии. Несколько дней шли жаркие сценические соревнования детских коллективов.

На гала-концерт фестиваля приехали почетные гости: квинтет Екатерины Ямщиковой, участницы шоу «Голос», дуэт «Северный ветер» из Алматы, челябинская группа Music Box и победители детского батла — группа «Бинго».

«Этим деткам 6—7 лет, они еще в начале пути. Но на самом деле выступают как настоящие профессионалы. Они уже не первый год занимаются в студии „Дежавю“ при ДК ЖД, участвовали в разных музыкальных конкурсах. На „Весенней битве хоров“ они победили с заводной песенкой „Мамам, папам, дедам, бабам“», — рассказывает руководитель коллектива Ольга Пушкина, наблюдая, как воспитанники в ярких костюмах пляшут и поют на сцене.

Уникальный авторский дуэт «Северный ветер» — это музыкант Эдуарда Двухимённый и вокалистка Мари Ануар. Вместе они исполняют трогательные и пронзительные песни о любви на разных языках мира. На сцене в приглушенном свете софитов тонкая мелодия и нежный голос солистки звучат очень душевно.

«Мы в дуэте уже 10 лет. Вместе сочиняем песни и гастролируем по миру. Мы пишем песни о нас, о событиях и людях вокруг нас, а еще сочиняем музыку для театральных проектов. Сегодня на сцене в Челябинске исполним как раз самые любимые композиции. Моя любимая — „Лос локас“, написанная для испанского театра», — улыбается Мари Ануар.

С бравурными криками и громкими аплодисментами в концертном зале им. Прокофьева встречали авторские аранжировки «битловских» хитов в исполнении местной группы Music Box и гостей из Уфы — квинтета Екатерины Ямщиковой.

Каждый из участников концерта получал памятный подарок от фестиваля «Весенний beat» из рук роскошного парня в красном блестящем костюме. Диско-звездой вечера был Иван Коротышев, артист арт-проекта «От нуля».

«Большинство нынешних гостей челябинцы услышали на „Весеннем beat’e“ впервые. Мы стараемся каждый год создавать новую, уникальную фестивальную программу Например, впервые в публичной библиотеке состоялась музыкальная джазовая выставка. В последние пару лет нам удается сохранить статус международности, у нас выступают артисты, знакомством с которыми мы гордимся. И я рада, что в программе каждого концерта звучит что-то уникальное: джазовая музыка, блюз, авторские песни и даже народные!»— подчеркивает директор фестиваля Наталья Риккер.

Напомним, фестиваль «Весенний beat» — ежегодное международное событие, которые собирает на одной сцене известных музыкантов из страны и мира. В Челябинске фестиваль поддерживают Министерство культуры и крупнейшие медиахолдинги города.

Генеральный информационный партнер фестиваля в 2023 году — «Радио 100».