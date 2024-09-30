В Челябинске завершились гастроли театра КУКФО из Санкт-Петербурга

Артисты покорили сердца и взрослых, и детей

Несколько сентябрьских дней в Челябинске гостила труппа театра «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга. В последний гастрольный день челябинцы увидели «Аленький цветочек» по известной сказке Сергея Аксакова.

Сюжет русской сказки знаком каждому с детства, некоторые даже считают, что сказка народная и существует уже несколько веков. Но Сергей Аксаков написал сказку в середине XIX века. В театре КУКФО сделали чудесную постановку «Аленького цветочка» с шутками, прибаутками и интерактивом. Повествование в оригинале ведется от лица Пелагеи-ключницы. И в театре родился прекрасный моноспектакль с актрисой Ольгой Донец. Художником и режиссером-постановщиком спектакля стала Анна Викторова, основатель театра КУКФО.

Для гастрольных спектаклей петербуржцам выделили большую сцену челябинского театра кукол, чтобы максимальное количество зрителей смогли познакомиться с творчеством уникального авторского театра. В родном Санкт-Петербурге сам театр занимает небольшое помещение и на спектакль могут попасть лишь несколько десятков зрителей.

Образ Пелагеи-ключницы, сказочницы, рассказчицы великолепно воплощает Ольга Донец. Она прекрасно управляет вниманием аудитории, по ходу действия превращается в разных персонажей, профессионально рассказывает истории. Весь зрительный зал от мала до велика внимательно слушает, смеётся, аплодирует, с радостью участвует в играх.

Начинается спектакль с небольшого экскурса в историю куклы. Пелагея-ключница рассказывает ребятам для чего на Руси делали кукол, какой важный смысл был у каждой фигурки. Оказывается, самой первой куколкой в жизни девочки становилась кукла Каша. С этой куколкой девочки росли, учились управляться по хозяйству, вести дела, готовить пищу, шить одежду. Благодаря всего одной маленькой куколке. На спектакле куколок можно не только посмотреть, но и потрогать, спросить из чего они делались.

В главных ролях постановки куклы Зерновушки. В руках Ольги Донец они оживают, поют, танцуют, кажется, что они очень гибкие и мягкие. Удивительно, но со всеми персонажами Ольга работает одна. Она мастерски передает нюансы характера каждого героя сказки. Зрители в восторге смеются над перипетиями путешествий незадачливого купца, искренне переживают за чудище, знакомятся с сестрами главной героини.

После спектакля мы подошли поближе к сцене и познакомились с Зерновушками. Оказалось, что куклы очень тяжелые и совсем не такие гибкие, какими выглядят в руках профессиональной актрисы.

За спектакль «Аленький цветочек» театр и актриса получили множество наград на конкурсах и фестивалях. В том числе главную театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит».

После спектакля челябинцы поделились впечатлениями о спектакле.

«Восхищены блистательной игрой актрисы. Мы пришли сегодня с дочкой, ей 10 лет. Очень понравилось и мне и ей. Когда поедем в Санкт-Петербург, обязательно запланируем себе поход в театр КУКФО», — рассказала зрительница Татьяна.

Многие семьи пришли на спектакль в расширенном составе. Например, семилетний Сергей пришел на спектакль вместе с бабушкой, дедушкой и мамой.

«Мне понравилось, что кукол можно потрогать. А когда куклы начали танцевать, мы смеялись все вместе. Даже дедушка. Мне стало интересно и теперь я хочу сам прочитать эту сказку. Мама обещала записать меня в библиотеку», — поделился Сергей.

Юный Саша после спектакля «Аленький цветочек» всерьез задумался о том, чтобы стать режиссером театра кукол.

«Было бы здорово вырасти и самому придумывать спектакли. Мне сейчас 9 лет, но я люблю ходить в театр кукол. А сегодня подумал, что хотел бы работать с куклами даже когда стану взрослым», — отметил Саша.

Гастроли театра состоялись благодаря поддержке проекта Министерства культуры РФ «Большие гастроли».

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