В Челябинске завершили сезон показов фильмов под открытым небом

Последний в этом году сеанс отменили из-за дождя

Сегодня, 2 сентября, в челябинском Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина должен был состояться последний киносеанс под открытым небом в рамках проекта «КиноЛето-2023». Однако его отменили из-за дождя. Таким образом, сезон кинопоказов на свежем воздухе в этом году завершен. Об этом сообщили в управлении культуры Челябинска.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями кинопоказ в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина сегодня не состоится. Сезон показов под открытым небом закрыт»,— уточнили в управлении.

Напомним, сезон открыли 27 мая фильмом «Служебный роман». Всего за лето показали порядка 15 фильмов.