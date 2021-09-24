В Челябинске завершают строительство еще одной набережной

Пространство благоустроили в микрорайоне Чурилово

На берегу пруда в поселке Чурилово разбили новый сквер. У небольшого водоема на улице Конструктора Духова строят набережную и зону отдыха с удобными скамейками и пешеходными дорожками. О ходе строительства рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.



Набережная со сквером будут готовы уже этой осенью. Строители почти доделали ступени спуска к воде, до конца сентября их покроют плитами из мрамора с антискользящим покрытием. Кроме того, на территории поставят качели, а бетонные конструкции покроют деревом.

«Когда мы начинали работы, местные жители волновались, что с пруда улетят живущие здесь утки. Работы близки к завершению, а уток, ко всеобщему удивлению, здесь стало в три раза больше!» — пишет Наталья Котова на своей официальной странице в своем инстаграме.

Сквер строят на месте пустыря. Работы по благоустройству территории начались в июне этого года.

Напомним, что в этом году в Челябинске запустили две новые набережные на берегу реки Миасс: одна находится за развлекательным комплексом «Мегаполис», а другая за Концертным залом им. Сергея Прокофьева.