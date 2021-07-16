В Челябинске запустили сервис для звонков себе в будущее

Проект называется Futuring. Он позволяет отправить голосовое сообщение самому себе. У него нет аналогов мире

Команда фаундеров из Челябинска запустила проект Futuring — сервис звонков будущему себе. Идея заключается в том, что можно отправить самому себе голосовое письмо. Нужно заполнить простую форму, наговорить сообщение и получить его через месяц, год, двадцать лет, время можно выбрать свободно. Если практики с письмом самому себе достаточно давно известны в мире, то сервис «позвонить самому себе» выпущен на рынок впервые.

Авторы проекта — владельцы брендингового агентства Secret Agency и создатели сообщества «Челябдизайн» Андрей Брохман и Юрий Пономарев — придумали его пять лет назад. Тогда казалось, что это штука из разряда приколов, ради фана: телефон зазвонит и поговорит с вами вашим же голосом. Полагали, что будет весело поздравить себя с Новым годом, с днем рождения или, например, послушать, как звучали собственные мечты и планы год назад, сверить с тем, что реально сбылось.

Но тема оказалась куда более сложной и философской.

«Когда мы придумали этот стартап, мы пытались найти в мире действующий сервис звонков. Практик с письмами себе очень много. Сто тысяч посланий отправляют люди в сутки, самый популярный из ресурсов — futureme. org. Но ничего подобного со звонками не нашли, хотя идея кажется очень простой, даже примитивной, странно, что никто не додумался. За пять лет работы мы прочитали на эту тему миллион исследований в области психотерапии и поняли, тема „позвонить самому себе“ — не столько прикольная, сколько эмоциональная, душевная и даже драматичная. И аудитория у проекта намного шире,» — комментирует один из авторов проекта Андрей Брохман.

Психотерапевты знают о такой практике: разговор с самим собой, письменный или устный, — это ценный опыт для осознавания важных вещей, проговаривания глубоко спрятанных мыслей.

Главный психотерапевт Челябинска, заведующий центром психосоматической патологии Владимир Шевельков познакомился с сервисом, высоко его оценил и выразил готовность рекомендовать коллегам использовать такую техническую возможность в терапии.

Психолог из Принстонского университета Эмили Пронин в свое время доказала, что мы относимся к своему будущему «Я» как к незнакомцу. И это проблема: мы не знаем, как, о чем и какими словами разговаривать с этим незнакомым человеком. Мы диссоциированы с собой, мы не понимаем, что через год, десять или двадцать лет жить будет тот же самый человек, который сегодня наговаривает сообщение на телефон.

Одуванчик авторы проекта считают очень подходящим символом для сервиса звонков себе в будущее



Согласно исследованиям, ежедневные действия большинства людей направлены на самого себя максимум через год, не больше. Для условного 25-летнего человека Вовы Тихонова 45-летний дядя Владимир Тихонов или 67-летний пенсионер Владимир Сергеевич Тихонов — абсолютно незнакомые люди, и о чем с ними говорить, непонятно.

На этом феномене базировались и научные эксперименты по изучению осознанности: студенты, которые имели опыт разговора с самим собой, показывали более ответственное и добросовестное поведение в обществе, чем группа, которая такого опыта не имела. Те, кто общался с собой будущим, заботились о здоровой пище, нормальном весе, пенсионном счете — словом, вкладывались в будущего себя.

«Пока мы работали над проектом, нам открывалось все больше и больше удивительных профитов, которые дает разговор с самим собой. Мы сами опробовали свой сервис. Оказалось, что терапевтический эффект срабатывает дважды: в момент записи и в момент прослушивания. Когда телефон твоим голосом говорит: „Привет, Андрей!“ — ты чувствуешь что-то, чего никогда не испытывал раньше. Один наш друг даже расплакался, когда слушал свое послание,» — рассказывает Андрей Брохман.

Помните, в школе, классе в третьем, учительница просила написать письмо себе, выпускнику? Когда на выпускном вечере здоровенным одиннадцатиклассникам вместе с аттестатом вручался тетрадный листочек, исписанный кривыми детскими буковками, он имел душераздирающий эффект. Плакали даже мальчики. Трогательность, искренность, трепет, ошеломление — не опишешь бомбическую смесь чувств и мыслей в тот момент.

Говорить — технически проще, чем писать. Кроме того, собственный голос дополняет высказанные мысли интонациями, ритмом, дыханием, оттенками. Делает устное письмо более эмоциональным и трогательным.

Оказалось, что разговор с собой, пусть даже телефонный, во-первых, требует серьезной настройки и даже решимости, а во-вторых, невозможно предугадать его значение и смысл.

На пороге важных решений, поворотных моментов такие звонки особенно актуальны. Проговорить свое состояние в момент «выхожу замуж», «увольняюсь с работы», «иду на собеседование в компанию мечты», «уезжаю жить в Рим», «мы взяли щенка из приюта», «мы разводимся» и так далее — и послушать потом, через время, увидеть свой путь, понять, например, насколько не стоило беспокоиться о пустяках, и вообще зачем ты, дурочка, плакала, — здорово снижает уровень стресса.

«Интернет еще никогда не видел настолько интимной информации. Личная переписка, фотографии, отправленные любимому, хоум видео — даже когда эти, не предназначенные для посторонних данные попадают в сеть, дело заканчивается скандалом. Но даже эти личные вещи по степени откровения не сопоставимы с посланием самому себе. То, что адресуешь только себе, — самая закрытая, самая болезненная информация. У нас получился сервис не про будущее, а про рефлексию. Очень душевная штука», — полагает Андрей Брохман.

На мое возражение, дескать, у нас нет такой привычки, такого паттерна — говорить с самим собой, создатели Futuring возразили, что и для Инстаграма, и для Твиттера, и уж тем более для ТикТока паттернов тоже не было, и ничего, наработали.

Практикующий челябинский психотерапевт Андрей Бабин считает, что говорить с самим собой — крайне важно и крайне сложно.

«Мы все время врем. Врем автоматически, неосознанно, не задумываясь. Вранье — вещь необходимая для выживания. С самим собой наконец можно не врать и выговорить настоящую правду. Это тот редкий момент, когда человек может проговорить, кто он. А это очень сложно без привычки. С собой человек говорит по самому высокому счету, о самом сокровенном и важном. Думаю, мало кто будет шутить и кривляться»,— считает Андрей Бабин.

Создатели сервиса Futuring намерены сотрудничать с психотерапевтами и научными сотрудникам для проведения исследований в этой тайной и закрытой области.