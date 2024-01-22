В Челябинске запустили портал об истории и культуре Южного Урала

На сайте собрали видеоролики, подкасты и фотографии

В Челябинске запустили мультимедийный портал о культуре и истории Южного Урала URAL SCIENCE, на котором собрали различные научно-популярные программы и подкасты об археологии, литературе, архитектуре региона. Сайт проекта заработал к 90-летию Челябинской области, сообщил организатор проекта — АНО «Креативные индустрии Урала».

Посетителей портала с историей региона знакомит не только его наполнение, но и оформление: уже на стартовой странице сайта размещены дореволюционные фотографии, большинство из которых сделаны известным фотографом Сергеем Прокудиным-Горским.

«В 1909—1910 годах он два раза посещал регион и оставил бесценную коллекцию цветных снимков. Поскольку проект является научно-популярным, нам было важно отразить это не только в содержании выпусков, но и в оформлении всего портала. Заходя на сайт, зритель уже начинает знакомиться с историей и культурой Южного Урала, рассматривая локации, костюмы и лица столетней давности»,— рассказала режиссер проекта Александра Петрова.

Посмотрев исторические фотографии, посетители портала могут послушать интересные подкасты на самые разные темы, а также посмотреть выпуски научно-популярной программы о Южном Урале, которые ранее размещались в социальных сетях и транслировались в эфире Первого российского национального канала. Выпускать просветительские ролики с участием известных историков, археологов и других ученых начали еще в 2022 году, и за это время успели записать более 70 роликов, которые посмотрели свыше 800 тысяч человек со всей России.

Кроме того, создатели проекта нередко проводят очные творческие встречи и дискуссии для школьников и студентов, в рамках которых рассказывают о культуре и истории Челябинской области. Подобное мероприятие можно бесплатно заказать на новом портале.