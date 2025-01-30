В Челябинске запустили онлайн‑проект о писателях, актерах и музыкантах в годы Великой Отечественной

Южноуральцам расскажут о земляках, поднимавших боевой дух бойцов

Исторический музей Южного Урала подготовил к 80-летию Победы проект «Культурный фронт» (12+) о российских и челябинских поэтах, писателях, художниках, музыкантах и актерах, чьи работы и выступления поддерживали бойцов на фронте и в тылу. О цикле коротких онлайн-лекций рассказали в музее.

Каждый месяц в течение всего года сотрудники музея будут готовить видео и подкасты, посвященные какому-то деятелю культуры. Дополнять сюжеты будут выступлениями артистов театров, показом личных вещей и фотографий южноуральцев и интересными фактами.

«Творчество периода Великой Отечественной войны не просто отражало реалии эпохи, оно служило мощным источником вдохновения и поддержки для миллионов людей, находившихся на передовой и в тылу. Мы надеемся, что данный проект вызовет интерес среди зрителей и позволит актуализировать знания о произведениях авторов, которые, несмотря на тяготы военного времени, продолжали творить ради достижения Победы», — поделилась директор музея Полина Глинских.

Героем первого выпуска стал автор слов знаменитой песни «Катюша» поэт Михаил Исаковский. Изюминкой серии стало выступление оркестра Управления Росгвардии по Челябинской области и ведущего солиста Театра оперы и балета имени Глинки Дмитрия Никитина.

Фото: Исторический музей Южного Урала