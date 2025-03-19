В Челябинске запустили онлайн-маршрут по истории города

Проект расскажет о зарождении поселения и развитии в культурный и промышленный центр

Для челябинцев запустили онлайн-проект «От крепости к театру» (12+). Аудиовизуальный гид проведет экскурсию по центру Челябинска и местам, раскрывающим историю города. Об этом сообщили в пресс-службе Молодежного театра.

Пройти по историческому маршруту можно с помощью сайта, кроме телефона понадобятся наушники. Стартовать придется у Исторического музея Южного Урала и пройти маршрут до Молодежного театра. За это время в наушниках будет звучать аудиопьеса о ключевых событиях истории, людях, которые формировали город, и легендах.

Челябинцев познакомят с тем, как появилась крепость, как она стала городом, а он — уже центром провинции и крупным транспортным узлом. Также исторические справки и комментарии будут появляться на онлайн-карте.

Это обновленный формат променада «От крепости к театру» Молодежного театра.

Напомним, ранее в Челябинске запустили сразу несколько необычных экскурсий: аудиогиды по центру города и парку Гагарина с воспоминаниями челябинцев, а также маршрут по Кировке в режиме дополненной реальности.