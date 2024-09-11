В Челябинске запускают ночные экскурсии по Камерному театру

Проводники в закулисье — сами актеры

Челябинский Камерный театр возобновляет ночные прогулки по всем своим потаенным местам: гримеркам, кулисам, внутреннему дворику. Как рассказали в театре, экскурсии будут проводить актеры Камерного Марина Гез и Юрий Рябухин.

Артисты в образах своих персонажей не просто покажут незнакомые зрителю локации, но и расскажут, как рождается спектакль: от постановки материала и распределения ролей до создания музыки и грима.

Количество мест на авторские экскурсии под общим названием «Ночь. Спектакль. Рождение» будет ограничено, ведь театр просто не примет за раз всех своих фанатов. Первая прогулка состоится уже 27 сентября, продолжительность — примерно полтора часа.

Все подробности — в соцсетях и на официальном сайте Камерного театра. Возрастное ограничение 16+.