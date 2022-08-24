С 10 сентября по 3 октября «Клоповник» запускает в Челябинске бесплатный курс-интенсив для современных художников «Элеватор». Участником может быть каждый, кто считает себя художником.
«Когда мы устраивали выставки в подвале Дома печати, мы общались с молодыми, очень талантливыми ребятами, которые делают удивительные вещи. Они достойны выставляться и в Челябинске, и в Европе, но пока не знают, как предъявить себя миру, как взаимодействовать с галереями, с культурными пространствами. Мы хотим им помочь: сформировать портфолио, поделиться советами по организации выставок и ивентов», — пояснила куратор проекта «Элеватор» Алиса Жихарева.
Сейчас открыт опен-колл для записи на интенсив (подробности в пабликах «Клоповника»). Четыре куратора сформируют группы и по выходным будут читать лекции о современном искусстве и о самоопределении художника. 20 слушателей в результате сформируют портфолио. Самые яркие работы молодых челябинских авторов будут представлены публике на торжественном закрытии интенсива.
Фото: это изображение, которое по заказу организаторов сгенерировал искусственный интеллект специально для интенсива по продвижению для художников «Элеватор».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес