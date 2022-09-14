В Челябинске записали аудиоспектакль — экскурсию по городу

Гид платный, зато в нем собраны интересные истории

Проект «Хрупкость и преодоление» задумывался как цикл документальных историй про жизнь челябинцев и Челябинска. В видеозаписях частного проекта есть интервью с галеристами и владельцами баров, музыкантами и писателями. Но, помимо выставок и документальной работы, авторы проекта придумали создать необычный аудиоспектакль — путеводитель по городу.



Маршруты озвучены известными в Челябинске людьми. Про любимые скверы, смешные случаи из жизни, важные вехи в истории города и страны рассказывают Галина Братышева, директор Молодежного театра, Александр «Ермолаич» Краснов, хранитель музея Театра драмы, историк Илья Пронченко (сообщество «Утопия»), Рифат Абдрашитов, заведующий сектором проектных технологий Челябинской областной универсальной научной библиотеки, и не только.



Можно запустить аудиогид и как будто отправиться на прогулку с кем-то из создателей путеводителя.



Так как проект авторский, доступ к аудиоспектаклю платный. За прогулку придется заплатить 594 рубля. Доступ к записи можно получить на стойке регистрации арт-отеля «Арбат».