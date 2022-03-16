Бункер под Домом печати «Клоповник», ставший за последние два года популярным арт-пространством, объявил сегодня о закрытии.
«Эти два с половиной года были незабываемыми. Мы сделали и приняли дюжину выставок, провели с полсотни концертов и тусовок, безмерное количество мастер-классов, рисовачей, кинопросмотров. Тогда, два с половиной года назад, мы поверили, что в Челябинске есть зачем оставаться и жить творческому человеку, и это осознание перевернуло нашу жизнь. В «Клоповнике» мы нашли свое призвание — рассказывать про современное искусство и про Челябинск всей стране, собирать творческое сообщество и раскапывать местную художественную идентичность», — пишут авторы проекта Намор Вотилав и Алиса Жихарева.
«Клоповник» стал для молодой аудитории Челябинска пространством свободного самовыражения. Здесь принимали любые сумасшедшие идеи, давали площадку всем, кто считал свое творчество достойным публики: мастер-классы, воркшопы, выставки, танцевальные вечеринки, дискуссии о философии, урбанистике и кино. Получился проект, который можно считать центром челябинского андеграунда (мы недавно делали подборку таких городских сообществ).
На вопрос о причинах закрытия организаторы отвечают так:
«Сейчас мы закрываемся, потому что больше не видим способов устойчиво обеспечивать свое помещение и пути для своего развития в сложившейся ситуации. Мы обязательно вернемся, но жизнь пока не дает предположить когда», — говорится в сообщении.
Мы встретимся с одним из создателей андеграунд-бункера Намором Вотилавом и обязательно сообщим подробности. В эту субботу в подвал под Домом печати приглашают и друзей «Клоповника» на прощальную вечеринку, и авторов подобных площадок Челябинска.
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