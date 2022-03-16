В Челябинске закрывается центр современного искусства «Клоповник»

Прощальная вечеринка состоится в субботу, 19 марта

«Эти два с половиной года были незабываемыми. Мы сделали и приняли дюжину выставок, провели с полсотни концертов и тусовок, безмерное количество мастер-классов, рисовачей, кинопросмотров. Тогда, два с половиной года назад, мы поверили, что в Челябинске есть зачем оставаться и жить творческому человеку, и это осознание перевернуло нашу жизнь. В «Клоповнике» мы нашли свое призвание — рассказывать про современное искусство и про Челябинск всей стране, собирать творческое сообщество и раскапывать местную художественную идентичность»,

— пишут авторы проекта Намор Вотилав и Алиса Жихарева.

«Сейчас мы закрываемся, потому что больше не видим способов устойчиво обеспечивать свое помещение и пути для своего развития в сложившейся ситуации. Мы обязательно вернемся, но жизнь пока не дает предположить когда»,

— говорится в сообщении.