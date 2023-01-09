В Челябинске закрыты все катки

Причина: очень холодно





По прогнозам Челябинского гидрометцентра, морозы продержатся как минимум до среды: по ночам Причем в парке Гагарина каток не откроется и завтра, 10 января. В парке Терешковой на лед не пустят, так как понедельник — технический день. Остальные катки закрыты из-за аномально низких температур.По прогнозам Челябинского гидрометцентра, морозы продержатся как минимум до среды: по ночам ожидается до минус 40 градусов . Сегодня все занятия школьников в первую и вторую смены в области отменены

Управление культуры администрации Челябинска сообщило, что сегодня, 9 января, не работают три главных катка города: в парке Терешковой, в горсаду имени Пушкина и в парке Гагарина.