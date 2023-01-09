Причем в парке Гагарина каток не откроется и завтра, 10 января. В парке Терешковой на лед не пустят, так как понедельник — технический день. Остальные катки закрыты из-за аномально низких температур.
По прогнозам Челябинского гидрометцентра, морозы продержатся как минимум до среды: по ночам ожидается до минус 40 градусов. Сегодня все занятия школьников в первую и вторую смены в области отменены.
По прогнозам Челябинского гидрометцентра, морозы продержатся как минимум до среды: по ночам ожидается до минус 40 градусов. Сегодня все занятия школьников в первую и вторую смены в области отменены.