В Челябинске закрылся ресторан «Кавказская пленница»

Общепит проработал два с половиной года на улице Сони Кривой

В Челябинске прекратил работу ресторан кавказской кухни «Кавказская пленница». В начале недели гости наткнулись на закрытые двери.



В соцсетях «Кавказской пленницы» объявлений о прекращении работы нет, телефон ресторана не отвечает. Журналист Первого областного информагентства попробовал связаться с владельцами заведения, но безрезультатно. Как стало известно из неофициальных источников, собственники уехали из Челябинска.

Ресторан был посвящен одноименному советскому фильму. Заведение открылось в ноябре 2019 года на месте танцевального паба «Пьяный страус». На входе гостей встречали фигуры Труса, Балбеса и Бывалого и Нины — главной героини «Кавказской пленницы». Отзывы о заведении неоднозначные. Горожане хвалили интерьер и постоянно делали замечания кухне.