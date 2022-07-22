В Челябинске закрылся ночной клуб Opera

На днях прошла последняя вечеринка сезона

В Челябинске временно не работает ночной клуб Opera в ТРК «Куба». Как сообщили в соцсетях заведения, зал c танцполом закрыли на реконструкцию.



Заведение существует с 2014 года, и сейчас планируют провести ремонт. При этом бар Torchello в соседнем помещении, который также относится к клубу, пока продолжит работать в прежнем режиме.

Как именно будет выглядеть обновленный зал и когда планируют запустить заведение, представители клуба ответить затрудняются.

Напомним, что Opera специализируется на проведении танцевальных вечеринок. По подсчетам организаторов, за все годы существования клуба их было около 900. Выступить на сцене заведения приезжали популярные артисты, в том числе музыканты из Европы, а также солисты лейбла Blackstar.



Автор фото: Роман Потава