Сегодня, 7 декабря, каток в детском парке имени Терешковой закрыт. Информация об этом появилась в пабликах парка.
Отмена катания на коньках связана с резким похолоданием и экстремально низкой температурой воздуха. Каток откроется, когда наступят «благоприятные погодные условия», сообщают в администрации парка. В этом сезоне городские катки под открытым небом планируют начать работу во второй половине декабря, каток в детском парке имени Терешковой пока единственный, который успел открыться, несмотря на оттепель в ноябре.
Напомним, из-за мороза сегодня, 7 декабря, были отменены занятия школьников с 1-го по 11‑й класс в первую и во вторую смену. Синоптики предупреждают о том, что похолодание продержится как минимум до 11 декабря. Службы ГАИ и МЧС рекомендовали в ближайшие дни воздержаться от поездок за город.
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