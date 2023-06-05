В Челябинске закончили реставрацию Дома офицеров на Цвиллинга

Здание восстанавливали почти пять лет

В Челябинске спустя почти пять лет закончили реставрацию Дома офицеров на Цвиллинга, 7. Здание построили еще в 1901 году. На всех фасадах восстановили кирпичную кладку, залатали крышу, заменили все окна и установили деревянные двери, максимально приближенные к историческим.

В разное время в здании работали акушерская, часовой и шляпный магазины, публичная библиотека и инспекция по охране водных ресурсов. Сейчас здесь — городское управление культуры.

Пять лет назад дом был в аварийном состоянии, по стенам пошли глубокие трещины.

Отметим, здание на Цвиллинга, 7 — объект культурного наследия регионального значения.