В Челябинске за три года капитально отремонтируют галерею «Каменный пояс» на Кировке

Площадку переосмыслят, но сохранят ее творческий и культурный статус

Галерею «Каменный пояс» на Кировке — один из культурных брендов Южного Урала — ждут значительные изменения. В ближайшие три года в культовом подвальном помещении сделают капитальный ремонт, и в галерее вновь начнут проводить уникальные выставки и мероприятия, сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала.

«Галерея „Каменный пояс“ — это важный бренд нашего региона. В свое время она обрела то значение и славу, которую имеет до сих пор. Но сегодня закономерно назрели изменения, пространству просто необходим капитальный ремонт, и сейчас при поддержке правительства и министерства культуры Челябинской области готовится проект полной реконструкции», — рассказала директор Исторического музея Полина Глинских.

Она уточнила, что в помещении уже идут работы по гидроизоляции выставочного зала, чтобы его больше не затапливало. Также там установят новое оборудование, сохранят пространство, посвященное фотоискусству, и продолжат продвигать локальные бренды сувенирной продукции. Все работы планируют завершить за три года.

«Основной целью грядущих изменений является не только переосмысление площадки и привлечение новых посетителей, но и сохранение творческого и культурного статуса этого знакового места. Галерея продолжит функционировать как одно из самых популярных туристических мест Челябинска, предлагая яркие выставки и уникальные мероприятия», — уточнили в музее.

Напомним, галерея была основана в 1983 году группой молодых энтузиастов. Подвальное помещение под рестораном быстро превратилось в культовое место и стало важной составляющей культуры региона. В 2013 году галерея «Каменный пояс» вошла в состав Государственного исторического музея Южного Урала. Летом 2024 года ее закрыли.