В Челябинске юные художники распишут стену горсада имени Пушкина

Акция «Дети — городу!» приурочена к Дню защиты детей

1 июня, в День защиты детей, Детская художественная школа искусств проводит акцию «Дети — городу!». Юные художники решили расписать стену длиной 150 метров и высотой 2,5 метра в горсаду имени Пушкина.



Стена в детском городке стала огромным холстом для картины по мотивам сказок Пушкина. Эскиз создавали совместно педагоги всех художественных школ и школ искусств города. Преподаватели Детской художественной школы искусств нанесли его увеличенную версию на стену с помощью проектора. Сейчас в горсаду ребята готовят фон под картину.



Завтра, 1 июня, юные рисовальщики из всех художественных школ города соберутся в 11 часов в парке и за три часа завершат гигантское полотно. Планируется, что в акции одновременно примут участие около 200 детей.

