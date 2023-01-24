На сцене Концертного зала им. Прокофьева в Челябинске 26 января выступит ансамбль волынщиков City Pipes. Несколько музыкантов, одетых в килты, будут играть рок и поп-хиты на волынках и маршевых барабанах.
Оркестр City Pipes — это что-то среднее между академическим ансамблем и рок-группой. Эти крепкие дядьки имеют академическое музыкальное образование и сотрудничали с крупными российскими и европейскими оркестрами. Но каждый из них настолько любит кельтскую музыку, что освоил волынку, согласился надеть килт (шотландскую мужскую юбку) и играть не только Моцарта, но и хиты группы Queen.
Музыкальное шоу проходит под ритм барабанов, а настроение концерта поддерживают маршевые перестроения музыкантов. То они маршируют в линию, то расходятся в шахматном порядке. А музыка при этом не прерывается.
Концерт столичных волынщиков состоится 26 января в зале им. Прокофьева. Билеты от 1200 рублей, а возрастное ограничение 6+.
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