В Челябинске выступят волынщики‑рокеры в килтах

Необычный концерт запланирован в филармонии

На сцене Концертного зала им. Прокофьева в Челябинске 26 января выступит ансамбль волынщиков City Pipes. Несколько музыкантов, одетых в килты, будут играть рок и поп-хиты на волынках и маршевых барабанах.



Оркестр City Pipes — это что-то среднее между академическим ансамблем и рок-группой. Эти крепкие дядьки имеют академическое музыкальное образование и сотрудничали с крупными российскими и европейскими оркестрами. Но каждый из них настолько любит кельтскую музыку, что освоил волынку, согласился надеть килт (шотландскую мужскую юбку) и играть не только Моцарта, но и хиты группы Queen.



Музыкальное шоу проходит под ритм барабанов, а настроение концерта поддерживают маршевые перестроения музыкантов. То они маршируют в линию, то расходятся в шахматном порядке. А музыка при этом не прерывается.



Концерт столичных волынщиков состоится 26 января в зале им. Прокофьева. Билеты от 1200 рублей, а возрастное ограничение 6+.