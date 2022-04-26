В Челябинске выступят театры оперы и балета из Сибири и Башкирии

Опубликована программа Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой»

В Челябинске с 23 июня стартует ежегодный Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». На тринадцатый по счету фестиваль свои спектакли привезут Башкирский театр оперы и балета, театр «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга и театр им. Хворостовского из Красноярска.





По традиции фестиваль откроется челябинской премьерой: на сцене Театра оперы и балета им. Глинки представят балет «Корсар» в новом прочтении хореографа Юрия Клевцова. Постановщик внес изменения в либретто, сделав действие более динамичным: добавилась картина «Пиратский остров», а в сюжетной канве появилась Мария Линдси, реально существовавшая лихая пиратка XVIII века. И все это в роскошных декорациях, руку к которым приложил великолепный художник Дмитрий Чербаджи.



Фото с репетиции челябинского «Корсара»



Гости фестиваля из Башкирии покажут «Конька-горбунка», театр из Екатеринбурга привезет сразу три этюда — «Дон Кихот» (III акт), Brahms Party и «Вальпургиеву ночь», а сибирский театр представит «Раймонду» (кстати, в художественной постановке того же Дмитрия Чербаджи).

Добавим, что фестиваль будет идти с 23 июня до 1 июля. Премьерный показ челябинского «Корсара» назначен на 23 июня, в 19:00. Билеты на премьеру и весь фестиваль — от 300 рублей.