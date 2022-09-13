С 15 по 19 сентября в Челябинске и области состоится ежегодный певческий форум. В концертных залах Челябинска, Златоуста, Миасса, Аши, Карабаша и не только выступят лучшие хоровые коллективы России.
Причем в 2022 году среди участников — только мужские хоры. Это камерные хоры Вологодской и Карельской филармоний, хор Валаамского монастыря, Архиерейский мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря. Также выступят челябинские коллективы: мужской состав камерного хора имени Валерия Михальченко и капелла мальчиков и юношей «Созвучие».
«У нас будет редкая возможность услышать лучшие мужские хоровые коллективы, которые приедут из разных регионов страны. Давно известно — хоровое пение обладает огромной силой, объединяет людей, дает душевный подъем. А мужское пение имеет глубокие исторические корни, справедливо считаясь носителем особого духовного воздействия на слушателей», — отмечает Ольга Селезнева, художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Челябинского камерного хора имени В. Михальченко.
14 концертов фестиваля пройдут в десяти городах области: Челябинске, Кыштыме, Карабаше, Копейске, Миассе, Южноуральске, Златоусте, Сатке, Аше, Троицке. Главными площадками будут Зал органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске — здесь на открытии фестиваля 15 сентября выступит хор из Карелии. И храм Рождества Христова в Кыштыме: тут проведут гала-концерт в честь завершения фестиваля с участием всех хоровых коллективов.
Именно на гала-шоу все участники фестиваля соберутся в один большой хор в девяносто голосов. Управлять главным хором фестиваля духовной музыки будет Ольга Селезнева. Выступление будет сопровождаться видео- и световым представлением внутри храма и снаружи. А значит, пора покупать билеты на концерт в Кыштыме!
Напомним, южноуральский Фестиваль духовной музыки проводится с 2016 года, в нем принимают участие популярные и профессиональные хоровые коллективы России и не только.
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