В Челябинске выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Вместе с актером Алексеем Гуськовым он представит музыкально-театральный перформанс

Саксофонист Игорь Бутман вновь приедет на Южный Урал. На этот раз артист не только выступит на традиционном фестивале музыкального юмора «Джаз от первого лица», но и примет участие в Молодежном джазовом форуме, сообщает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

С 3 по 4 февраля в челябинской Детской филармонии имени Адика Абдурахманова проведут интенсивы и мастер-классы для юных талантов. Перед «музыкальной молодежью» выступят профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Екатеринбурга и Челябинска. Завершится Молодежный джазовый форум концертом «Смешноджазим» (6+) с участием ансамбля «Академии джаза» под управлением Игоря Бутмана и эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии Челябинской области.

Также 4 февраля в Концертном зале имени Прокофьева Игорь Бутман и актер Алексей Гуськов сыграют музыкально-театральный перформанс «Джаз от первого лица» (6+) на тексты историка джаза Кирилла Мошкова. Это спектакль, посвященный истории развития жанра в России. Со сцены прозвучат воспоминания легендарных музыкантов, антиджазовые памфлеты писателя Максима Горького и фрагменты интервью звезд джазовой сцены. За музыку отвечает Московский джазовый оркестр. Также выступит австралийская певица Fantine.