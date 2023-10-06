В Челябинске выступит Владимир Спиваков

Национальный филармонический оркестр России даст концерт в Театре оперы и балета

Народный артист СССР Владимир Спиваков и его оркестр исполнят произведения выдающихся композиторов, любимых зрителями во всем мире: Бизе, Щедрина, Форе и Равеля. Концерт одного из самых титулованных оркестров России в Челябинске стал возможен благодаря сотрудничеству Челябинской и Московской филармонии в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Концерт состоится 10 октября. В программе — знаменитая «Кармен-сюита» Жоржа Бизе, «Павана» Габриэля Форе, сюита «Париж» Жака Ибера и нестареющее «Болеро» Мориса Равеля.

Национальный филармонический оркестр России отметил в этом году 20-летие творческой деятельности. В его составе играют как музыканты из оркестровой элиты, так и яркие молодые исполнители. С 2010 года Национальный филармонический оркестр России является обладателем гранта президента Российской Федерации.

В 2023 году в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» запланированы свыше 300 концертов в 65 городах страны 45 регионов.