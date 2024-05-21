В Челябинске выступит ведущая солистка Екатеринбургского театра оперы и балета

Она выйдет на сцену в эти выходные

В Челябинском театре оперы и балета выступит лауреат международных конкурсов, балерина театра «Урал Опера Балет» Елена Кабанова. Она исполнит роль Китри в балете «Дон Кихот» 25 мая. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Елена Кабанова — обладательница молодежной премии «Триумф», премии Бостонского международного балетного конкурса. С 2007 года она выступает в Екатеринбургском театре оперы и балета. За это время солистка гастролировала в Италии, Германии, Швейцарии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Турции, а в 2016 году исполнила главные партии в балетах «Жизель» и «Дон Кихот» в Ханое по приглашению посольства России во Вьетнаме.

Челябинская интерпретация балета «Дон Кихот» создана на основе декораций, костюмов и реквизита Большого театра в Москве. Постановка Людвига Минкуса считается одной из самых веселых историй, рассказанных через танец. Сюжет переносит зрителей в жаркую Испанию, где встречаются тореадоры и быки, уличные танцовщицы, гитары, тамбурины и, конечно, мечтательный идальго.