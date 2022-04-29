В Челябинске выступит Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра 30 апреля в Театре драмы состоится концерт одного из лучших оркестров страны

В субботу, 30 апреля, в Челябинске с концертной программой выступит один из самых прославленных симфонических коллективов — оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля при поддержке губернатора Челябинской области.



Музыканты выступали на крупнейших оперных сценах и в знаменитых концертных залах мира: в Метрополитен-опера, Кеннеди-центре, Карнеги-холле, Королевском оперном театре Ковент-Гарден, театре Карло Феличе, Опере Сан-Франциско, театре Ла Скала, зале Плейель, венском Концертхаусе, амстердамском Концертгебау, на Зальцбургском и Эдинбургском фестивалях.







В Челябинск оркестр приедет в рамках региональной программы ХХI Московского Пасхального фестиваля, который проходит с 18 апреля по 9 мая. В 2022 году концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов посвящены юбилеям Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Сергея Дягилева. Также в рамках фестиваля пройдут выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки Родиона Щедрина — он празднует в 2022 году свой юбилей.



Вся афиша на длинные выходные до 4 мая — В субботу, 30 апреля, в Челябинске с концертной программой выступит один из самых прославленных симфонических коллективов — оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля при поддержке губернатора Челябинской области.Музыканты выступали на крупнейших оперных сценах и в знаменитых концертных залах мира: в Метрополитен-опера, Кеннеди-центре, Карнеги-холле, Королевском оперном театре Ковент-Гарден, театре Карло Феличе, Опере Сан-Франциско, театре Ла Скала, зале Плейель, венском Концертхаусе, амстердамском Концертгебау, на Зальцбургском и Эдинбургском фестивалях.В Челябинск оркестр приедет в рамках региональной программы ХХI Московского Пасхального фестиваля, который проходит с 18 апреля по 9 мая. В 2022 году концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов посвящены юбилеям Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Сергея Дягилева. Также в рамках фестиваля пройдут выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки Родиона Щедрина — он празднует в 2022 году свой юбилей.Вся афиша на длинные выходные до 4 мая — тут

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