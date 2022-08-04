В Челябинске выступит участница проекта «Голос» Алена Поль

Вокалистка из Сургута исполнит свои песни

7 августа в баре «ФортеПьяно» выступит Алена Поль. Девушка споет, аккомпанируя на фортепиано. Жанр — джаз, электропоп и диско.



Алена родом из Сургута, училась в ЧГИКе. В 2016 году девушка прошла слепые прослушивания на проекте «Голос» с песней Apres moi Регины Спектор на трех языках: русском, английском и французском. В свою команду ее принял Дима Билан, но до финала Алена не дошла. После она участвовала в других телевизионных проектах, например в шоу «Успех» на СТС.

Сейчас девушка живет в Сургуте и продолжает активно выступать: в апреле 2022 года приезжала в Челябинск, где пела вместе с духовым оркестром на сцене Концертного зала имени Прокофьева.

Концерт в баре «ФортеПьяно» состоится в воскресенье в 20:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 18+.